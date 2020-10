Op der Cour d'appel gouf e Giischtje fräigesprach, deen am Mäerz an 1. Instanz nach zu enger Prisongsstrof vu 6 Méint mat Sursis verurteelt gi war.

De Mann hat reprochéiert kritt, tëscht September 2009 a Juli 2017 Biller mat kannerpornografeschem Charakter consultéiert ze hunn.

Hie sollt doriwwer eraus en USB-Stick mat sou Material an de Prisong bruecht hunn. Et war ëm 121 där Biller gaangen, déi hie besiess hätt an op deene Meedercher vu 5 bis 16 Joer waren.