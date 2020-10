Den nationale Pandemie-Plang soll iwwerschafft an mat de Léieren aus der aktueller Corona-Pandemie aktualiséiert ginn.

Ma den Ament wier et awer nach ze fréi, fir Konsequenzen aus der Kris ze zéien, esou d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert op déi erweidert parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Jeff Engelen. Et bréicht een, fir e konkrete Bilan och e gewëssene Recul. Haut wiere mir awer – wann iwwerhaapt – eréischt an der Mëtt vun der Pandemie ukomm, hofft d’Gesondheetsministesch.

Am iwwerschafften nationale Pandemie-Plang soll dann awer virun allem d’Roll vun de verschiddenen Acteure kloer definéiert ginn. Ausserdeem soll eng Méiglechkeet fonnt ginn, fir den Datefloss méi einfach ze maachen, dat fir e puer Beispiller vun de geplangten Neierungen ze nennen. Et géing awer kee Patent-Rezept fir all Pandemie ginn, esou d’Paulette Lenert. Mä vill méi wéilt een esou gutt et geet opgestallt sinn, fir séier a flexibel an enger Pandemie-Situatioun reagéieren ze kënnen.