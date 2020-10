Schonn zanter 3 Joer gëtt zu Wäiswampech iwwert de Projet "Suneo" gestridden.

D'Aarbechte fir den Hotel- a Fräizäit-Komplex um Séi hunn ugefaangen. Trotzdeem gëtt monter weider diskutéiert a gestridden an d'Biergerinitiativ wëll sech net geschloe ginn. Si plangt weider juristesch Schrëtt.

Et sinn am Moment nach méi kleng Preparatiounsaarbechten. Um ale Camping gëtt déi Plaz preparéiert, wou duerno de Buedem vum Chantier ofgetippt gëtt. Esoubal dat fäerdeg ass, huelen d'Baggeren d'Fondatioun vum Hotel an Ugrëff. An engem gudde Joer soll de Réibau fäerdeg sinn.

Dass d'Aarbechten elo ugefaangen hunn, kënnt fir d'Biergerinitiativ, déi géint dëse Projet ass, net iwwerraschend. Si schwätzt allerdéngs vun engem illegale Chantier a berifft sech dobäi op d'Konventioun tëscht dem Promoteur an der Gemeng.

D'Danièle Patz, Member an der Biergerinitiativ an am Gemengerot:

"Ënnert de "Conditions particulières" steet dran, datt de Lamy kann ufänke mat bauen, wann all Autorisatiounen do sinn. Déi vun der Gemeng an déi vum Staat an dat kee Recours méi dierf méiglech sinn. Mir huele jo awer elo nach Recours."



Bis de 16. Dezember si Recourse virum Verwaltungsgeriicht nach méiglech an d'Biergerinitiativ ass gewëllt, vun dëser Méiglechkeet ze profitéieren.

© RTL © RTL © RTL © RTL © RTL © RTL

De Buergermeeschter Henri Rinnen, dee sech dësem Projet voll a ganz verschriwwen huet, erkläert déi eenzel Etappen a schwäermt vun den touristesche Infrastrukturen, déi hei um Séi a senger Gemeng entstoe sollen. Op juristesch Schrëtt vun der Biergerinitiativ ugeschwat, reagéiert hie liicht genervt.

"Si kënnege juristesch Schrëtt un, wourop weess ech net. Mäi Wëssensstand ass deen, dass all Geneemegung do ass. Wa si do eppes wëllen attackéieren, da musse si selwer erausfannen, wat si do attackéieren. Ech ka mech dozou net äusseren, ech kennen net hire Plang."



Eng weider Pist vun de Géigner vum Suneo-Projet: Si wëllen d'EU-Autoritéiten aschalten, well Lëtzebuerg sengen Obligatiounen net nokomme géif, protegéiert Déierenaarten och wierklech ze schützen.

Rinnen: "Et ass alles op wéi fréier"

D'Biergerinitiativ fäert ënnert anerem, dass de Séi, de Fëscherséi an d'Beräicher ronderëm nëmmen nach fir d'Clienten vun Hotel a Vakanzenduerf accessibel sinn, an dass d'Clôture vum Chantier net just fir d'Dauer vun den Aarbechten do stinn.

Den Henri Rinnen:

"Aus Sécherheetsgrënn muss de Chantier zougemaach ginn, mä wann de Chantier fäerdeg ass, ass erëm alles op. Alles op wéi fréier. Dat ass eng vun deene groussen Diskussiounen, déi dobaussen ass, wou mat der Angscht vun de Leit geschafft gëtt. Dass se gesot kréien, et ass alles zou, du kanns net méi dohinner goen. Nee! Am Contraire!"



Et mierkt ee séier, datt dëse Projet d'Duerf ze splécke schéngt. Am Referendum d'lescht Joer hate sech ronn 60 Prozent vun de Wieler dogéint ausgeschwat. De Buergermeeschter seet d'Biergerinitiativ géif mat der Angscht vun de Leit spillen. D'Géigner reprochéieren dem Schäfferot, de Projet stuer duerchzezéien.

"Wann ee gesäit, do kënnt eng Oppositioun, da muss ee sech mol mat de Leit un en Dësch setzen a vläicht mol doriwwer diskutéieren, mä dat gouf ni gemaach. Mir kruten all Dialog verweigert."



Mat de Baggeraarbechte ginn zu Wäiswampech Tatsaache geschaf, mä et kann een dovunner ausgoen, dass dat heiten nach net dat lescht Kapitel an dësem Projet ass.