An de leschten Deeg huet d'Police nees verstäerkt Covid-19-Kontrollen duerchgefouert.

E Freideg hu sech Gäscht an engem Café zu Ettelbréck net un d'Corona-Reegele gehalen. An der Nuecht op e Samschdeg gouf iwwerdeems e Lokal an der Stad gemellt, dat net rechtzäiteg wollt zoumaachen.

An der selwechter Nuecht goufen an der Rue de la Poste an der Stad Jugendlecher dobäi erwëscht, wéi si sech a Gruppéierungen op der Strooss amuséiert hunn, ouni de Sécherheetsofstand zu aneren anzehalen oder e Mask un ze hunn.

Wärend vill Leit wärend engem Futtballmatch zu Harel e Sonndeg d'Consignë respektéiert hunn, stoungen eng Abberzuel Leit ze no beieneen, obwuel se kee Mond- an Nueseschutz unhaten.