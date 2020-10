En Dënschdeg géint 18.50 Auer sinn op der RN22 tëscht Béiwen-Atert an Useldeng 2 Autoen net laanschtenee komm. 3 Persoune goufe verwonnt.

Op der Plaz waren d'Ambulanze vun Ettelbréck a Réiden, grad ewéi d'Pompjeeë vu Béiwen.

Da gouf et nach 3 Bränn, bei deenen et all Kéiers beim Materialschued blouf.

Zu Eppelduerf hat et a gréissert Feier an engem Haus ginn. D'Pompjeeë vun Iermsdref, Miedernach, Beefort, Bettenduerf, Colmer-Bierg, Dikrech, Konsdref a Jonglënster waren an den Asaz geruff ginn. Och d'Ambulanz aus der Fiels war op der Plaz.

Da gouf et nach 2 Kichebränn: géint 19.40 zu Bieles a géint 23.40 zu Esch.