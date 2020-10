D'Pompjeeën aus 8 Zentere goufen an den Asaz geruff. Wéi de CGDIS mellt, gouf kee blesséiert.

D'Pompjeeë vun Iermsdref, Miedernach, Beefort, Bettenduerf, Colmer-Bierg, Dikrech, Konsdref a Jonglënster waren op der Plaz, grad ewéi och d'Ambulanz aus der Fiels.

Da gouf et nach 2 Kichebränn: géint 19.40 zu Bieles a géint 23.40 zu Esch. Och do blouf et beim Materialschued.