D'Aktivitéiten am Benelux ginn ëmorganiséiert, wouduerch och 450 Plazen ofgebaut ginn. Lëtzebuerg soll dovunner awer net betraff sinn.

Am Kader vun der Restrukturatioun bei Mediamarkt/Saturn, déi schonn am August ugekënnegt gouf a weltwäit ronn 3.500 Aarbechtsplaze concernéiert, confirméiert den OGBL um Mëttwoch de Moien an engem Communiqué, dass zu Lëtzebuerg keng Aarbechtsplaze wäerten ofgebaut ginn.

PDF: Pressecommuniqué vum OGBL (21.10.2020)

Vum 1. Juni 2021 un, gëtt jo all „Saturn“-Buttek hei am Land e „Mediamarkt“. Wärend enger Entrevue vun der Gewerkschaft mat der Entreprise hätt d'Direktioun och confirméiert, dass si hir Aktivitéiten am Benelux wéilten ëmorganiséieren, dobäi géingen och 450 Plazen ofgebaut ginn. Par contre wäre keng Plazen am Grand-Duché concernéiert, sou d'Direktioun vun Saturn/Mediamarkt.

Duerch d'Hausse am Online-Verkaf géingen iwwerdeems verschidde Posten verschwannen. Dës géingen awer duerch d'Schafe vun neie Plaze kompenséiert ginn. Dofir ass sech den OGBL och mat Saturn/Mediamarkt eens ginn, dass méi Wäert op "d'formation professionnelle continue" misst geluecht ginn. Donieft hu béid Parteien e méiglechen „plan de maintien dans l'emploi“ consideréiert an hu virgesinn een Accompagnement unzebidden, fir déi Salariéen déi vun dëser Restrukturatioun concernéiert sinn.