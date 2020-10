D'Fuerderung, dass d'Staatsbeamten aktuell just nach 80 Prozent vun hirer Pai solle kréien, gëtt vun der CGFP staark kritiséiert.

D'Staatsbeamtegewerkschaft CGFP weist sech consternéiert iwwer d'Fuerderung vun der Handwierkerfederatioun, dass Staatsbeamten, déi aktuell aus diverse Grënn, zum Beispill well se am Chômage partiel sinn oder eng Dispens hunn, net schaffen, just nach 80 Prozent vun hirer Pai solle kréien.

Esou eng Fuerderung wär komplett deplacéiert, huet ee vum CGFP-Generalsekretär Steve Heiliger a vum President Romain Wolff e Mëttwoch héieren. Net nëmme wéilten déi héich Vertrieder vun der Federation des Artisans domat d'Kafkraaft vun hiren eege Clientë reduzéieren an domat den Handwierksbetriber schueden, si géifen domat och sozialen Näid schafen an Zäiten, an deenen et besser wär zesummenzehalen, esou de Romain Wolff.

Et wär och falsch ze behaapten, dass de Gros vun de Staatsbeamte wärend der Kris net geschafft hätt. De Gros hätt vun doheem aus geschaaft. An déi Aarbecht wär systemrelevant gewiescht, do ass d'CGFP sech sécher. Nëmmen e ganz klengen Deel vun de Beamten, déi wou den Teletravail net méiglech ass an déi zousätzlech nach vulnerabel sinn, hätten eng Dispens gehat.

Dofir fuerdert d'CGFP och kloer Reegele fir de sougenannten Homeoffice am Staatswiesen. D'Staatsbeamtegewerkschaft fuerdert e Gesetz oder en Arrêté Grand-Ducal.

D'Gewerkschaft fir den ëffentlechen Déngscht ass géint eng Ierfschaftssteier. Se begréisst am Prinzip déi zwou fiskal Mesuren, déi am Staatsbudget annoncéiert sinn: eng méi héich Besteierung op Immobiliëfongen an d'Ofschafung vun de faméise Stock Options.

Déi nei CO2-Steier op Bensin an Diesel kéint een allerdéngs net akzeptéieren. Déi géif virun allem nees de Mëttelstand treffen. Esou eng Moossnam wär héchstens ze vertrieden, wa se déi grouss Industriebetriber nom Prinzip vum Pollueur-payeur och ganz géing an d'Responsabilitéit huelen, esou de Steve Heiliger, Generalsekretär vun der Staatsbeamtegewerkschaft nach.