De Chômage partiel ass e Moyen, fir ze verhënneren, datt de Chômage explodéiert, mä et ass keen Allheelmëttel.

Dat huet de Vizepremier an Aarbechtsminister Dan Kersch e Mëttwoch an der Chamber betount. D'CSV hat eng Aktualitéitsstonn iwwert de Chômage partiel ugefrot an zum Beispill kritiséiert, datt verschidden Entreprisen nach géifen drop waarden, ausbezuelt ze ginn. Den LSAP-Minister an och de Marc Baum vun déi Lénk hunn donieft ervirgestrach, datt déi concernéiert Leit an enger ganz schwiereger Situatioun sinn an zum Deel grouss Loun-Abousse mussen hinhuelen.

De Marc Spautz vun der gréisster Oppositiounspartei huet betount, datt ee sech virun allem ëm déi kleng Betriber Suerge géif maachen. Eng Partie géifen nach ëmmer op de Chômage partiel waarden:

"Well se en nach ëmmer net kruten fir de Mount Juli, August a September. Ech zitéiere just dat, wat an deem Mail steet. Do ass och e Bréif geschriwwe ginn, op deen de Minister geäntwert huet, wou d'Ombudsfra reagéiert hat, fir ze wësse wéi et méiglech wier, datt d'Betriber dat ugefrot hunn an nach ëmmer näischt kritt hunn."

Den Aarbechtsminister Dan Kersch huet awer kloer betount, datt et net méi wéi 6 Wochen dauere kéint, fir ausbezuelt ze ginn:

"An ech hu mech engagéiert vis-à-vis vum Horesca am Evenementiel, fir all eenzel Fall nozekucken, wann e Retard géif optauchen, deen iwwert deen Datum erausgeet. Wat mer awer séier zesumme festgestallt hunn, ass, datt d'Decompten net erakommen."

De Marc Spautz hat dann nach proposéiert och de Chômage partiel fir d'Léierbouwen a -meedercher virzegesinn. Dem Dan Kersch no ass dat awer keng Léisung:

"Si solle Méiglechkeete geschaaft kréien, fir hir Léier weider ze maachen, souguer wa grouss Deeler vun engem Betrib am Chômage partiel sinn."

Fir de Marc Baum vun déi Lénk komme bei der ganzer Diskussioun déi concernéiert Leit ze kuerz:

"Natierlech ass et eppes fir se an der Aarbecht ze halen. Mä ech well awer och drun erënneren, datt et fir déi Leit eng ganz schwéier Situatioun ass. Se sinn net encadréiert, hunn nach e formale Lien zu hirer Aarbecht, mä et ass kloer, datt hir Aarbecht prekariséiert ass."

De Marc Baum huet nach ënnerstrach, datt d'Regierung wichteg an nëtzlech Mesure geholl hätt, mä et an den Ae vun déi Lénk un engem klore Konzept géif feelen, fir d'Wirtschaft an d'Aarbecht ze relancéieren an ze transforméieren.