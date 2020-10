Ëm dës Affär goung et en Dënschdeg de Mëtteg an der Stad op der Cour d'Appel.

Do hat e Mann Rendez-vous, deen am Februar zejoert moies fréi an engem Zuch "gutt voll", wéi hie gesot hat, a Presenz vun zwou Frae masturbéiert hat. Dofir war hien am Dezember um Stater Geriicht zu zwee Méint Prisong mat Sursis probatoire verurteelt ginn, woubäi d'Oplo an der Behandlung vu sengem sexuelle Problem bestoe sollt. Dobäi war nach eng Geldstrof vu 500 Euro komm. An zweeter Instanz kéint de Mann elo, wann et der Vertriederin vum Parquet général no geet, besser ewechkommen.

Déi huet an hirem Requisitoire zwar wuel festgehalen, dass déi 1. Strof ugemooss gewiescht wär, well de Beschëllegten awer en eidele Casier huet a schéngt verstanen ze hunn, dass hie sech misst behandele loossen, kéint en integrale Sursis gesprach ginn, spréch kee mat Oploe méi. Woubäi säin Affekot allerdéngs net kéint vun Onzourechnungsfäegkeet schwätzen. Déi 1. Riichter hätten de Mann zu Recht schëlleg gesprach, e Mann, deen d'Faiten och net kontestéiert hätt.

De Client huet d'Faiten zouginn, hat de Me Andic, säin Affekot, do virdru betount. Den Ugekloten hätt och kee gewalttätegt Verhale gewisen a wéilt zu deem stoen, wat hie gemaach huet. De Mann hätt awer kloer e psychologesche Problem an zwar d'Loscht, fir ze masturbéieren, wann hie voll ass. Dofir misst ee sech froen, ob net eng Scholdonfäegkeet virléich an de Client irresponsabel z'erkläre wär. Prisong wär an dësem Fall net ugemooss, mä de Mann, deen Hëllef wéilt an e Rendez-vous bei engem Sexolog kritt hätt, fräizespriechen.

Um Ufank vun der Sëtzung hat de 26 Joer ale Beschëllegten erkläert, dass hien Appell gemaach hätt, well hien an 1. Instanz keen Affekot hat. Hien hätt elo d'Zäit gehat, fir sech psychologesch Hëllef ze sichen, domat wéilt hie vum Alkohol ewechkommen a seng "Sexsucht" heelen. "Wat hätt Der da gär vun eis?", wollt d'Presidentin vum Geriicht vun him wëssen. "Éierlech gesot, manner.", war d'Äntwert dorop. "Wat heescht manner, Prisong oder Geldstrof?", huet d'Riichterin nogehaakt. "Jo.", huet de Mann kuerz a knapp geäntwert. Hie géif och all Hëllef fir seng Problemer unhuelen.

D'Appellsuerteel ass fir den 10. November.