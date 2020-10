D'Kand hätt net gelidden, well et no 20 bis 30 Sekonne vu sech gewiescht wär.

Déi Ausso huet e Rechtsmedezinner um Dikrecher Geriicht gemaach, um zweeten Dag vum Prozess géint eng Fra wéinst dem Mord, am November 2015, un hirem klenge Jong vu 6 Méint.

Geriicht/Reportage Eric Ewald

Beim Puppelche senger Autopsie hat de Geriichtsmedeziner, wéi hie sot, ënner anerem Bluddungen am Halsberäich festgestallt. Dofir wär séier kloer gewiescht, dass de Bëbee ganz warscheinlech net an der Wäisser Iernz, an där seng Läich fonnt gi war, erdronk wär, mä erstéckt gouf. Woubäi net auszeschléisse wär, dass dat vun hanne geschitt ass.

Dem Rechtsmedezinner no misst een net vill Kraaft opbréngen, fir d'Otemweeër vun engem klenge Kand zouzemaachen, e klengt Kand, dat keng Krankheeten opweises gehat hätt. De Geriichtsmedezinner hat och d'Mamm ënnersicht, déi ënner anerem Blessuren um Bauch hat; déi hätte bei e Messer gepasst, dat géint sech selwer benotzt gi wär. Hie kéint awer net soen, wéi vill Wëllen d'Fra gehat hätt, fir sech eventuell ëmzebréngen.

Op d'Fro vun der Me Trixi Lanners, Affekotin vun der Fra, ob hir Cliente duerch d'Bluttverdënnungsmëttelen, déi si geholl huet, hätt kënne verbludden, huet den Expert gemengt, dass dat wuel zu engem méi séiere Bluttverloscht hätt kënne féieren, mä dass e Verbludde bei Bauchblessure méi schwéier wär.

E Psycholog huet iwwerdeems erkläert, d'Beschëllegt hätt Problemer gehat, fir Mammegefiller fir hiert Kand z'entwéckelen, virun allem no hirem Hiereschlag.

Si hätt dono ënner Depressioune gelidden an ënner enger Mélancolie délirante. Et wär hir alles ze vill gewiescht, a besonnesch de Ben; si hätt och e gewëssenen Haass op de Béifchen entwéckelt, well si hie responsabel gemaach hätt fir d'Degradatioun vun hirer Gesondheet.

An der Suite dovu wär et zur Dot komm. „Et geet bei Iech déi ganz Zäit vun enger Mélancolie névrotique Rieds, d.h. net vun enger Krankheet, ma op eemol vun enger Mélancolie psychotique, also awer enger. Bis d'lescht Wuert war d'Fra zourechnungsfäeg, dunn awer net méi“, huet de President vum Geriicht ee Moment bemierkt.

Dat sollt een den Expert Neuropsychiater froen, huet de Psycholog geäntwert, fir deen den Hiereschlag vun der Fra awer à la Base vun engem psychotesche Schub hätt kënne stoen. „Hutt Dir Erfarungswäerter an deem Sënn?“, wollt de Vertrieder vum Parquet wëssen.

D'Äntwert dorop war Neen.

Dëse Prozess geet um Freideg virun.