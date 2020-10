D'Biergerinitiativ an d'Oppositioun berifft sech do op d'Expertise. De Schäfferot hätt awer och de Präis pro Metercarré an der Gemeng gekuckt.

D’Gemeng Dippech verschwent ëffentlech Gelder, fir Haiser zu iwwerdeierte Präisser ze kafen, déi se iwwerhaapt net brauch, an dreift domat d’Logementspräisser mat an d’Luucht. Dee Reproche kënnt vun der Biergerinitiative an der Oppositioun, nodeems de Gemengerot ufanks Oktober mat de Stëmme vun der Majoritéit fir de Kaf vun engem Haus an der Rue Tajel gestëmmt huet. Fir de Schäfferot awer justifiéiert de Kafpräis sech.

D’Rue Tajel ass eng kleng Strooss zu Schuller tëschent der Schoul an der Gemeng. Hei sollen an Zukunft e Projet fir intergenerationellt Wunnen entstoen. Ma bis viru Kuerzem huet der Gemeng nach en Deel vum Terrain gefeelt, d’Haiser op den Nummeren 1 a 5. Déi goufen dëst Joer opkaaft. Der Biergerinitiative no awer ze deier am Verglach zu den Expertisen, déi de Schäfferot an Optrag ginn huet.

“Mir wëssen awer bis haut net, wat genee hei soll entstoen, mir hunn nach keng Pläng bis haut gesinn, dat Eenzegt, dat mer wëssen, dat e Fakt ass, ass dass d'Gemeng fir 1.150.000 Euro zwee Haiser hei ofkaaft huet, zu engem Präis 60% iwwert der Estimatioun. Wat awer konkret hei soll entstoen, hu mer bis haut näischt am Detail gewise kritt” erkläert de Sven Schaul vun der Biergerinitiative.

Dee leschte Kritikpunkt versteet een am Schäfferot, an Zukunft géif de Gemengerot mat agebonne ginn. Ma wann ee schonn ze vill Detailer ëffentlech gemaach hätt, hätt een d’Präisser wuel nach méi an d’Luucht gedriwwen. Et géif een d’Terrainen nämlech brauchen, esou d'Manon Bei-Roller, d'Buergermeeschtesch vun Dippech.

“Wa mer déi Haiser net gehat hätten, da wieren d'Infrastrukturen an deem Sënn esou deier ginn, Stützmaueren, an ech mengen Dir gesitt jo, wéi d'Gegebenheet ass vum Terrain, dat geet an der Fläsch erof, also all déi Suen, déi hu mer u sech awer dräifach do erëm, déi mer dann elo deene Leit ginn hunn.”

“Mir hunn natierlech net nëmme reng d'Expertise gekuckt, fir dee Präis ze bezuelen, mir hunn eis och um Marché orientéiert. Mir hu gekuckt beim Liser, wou den duerchschnëttleche Metercarréë-Präis leit hei an der Gemeng. Do si mer bei ongeféier 6.000 Euro, mir bezuelen d'Hallschent,” präziséiert de Schäffe Philippe Meyers.

D’Biergerinitiative an der Oppositioun stéiert sech iwwerdeems drun, datt d’Buergermeeschtesch direkt Nopesch vum Projet ass a wërft d’Fro vun engem Interessekonflikt op.

“Ech muss allerdéngs soen, dass dat mech e bëssen erstaunt. Et ass kee frou, fir 40 Logementer an seng Crèche hannert sech ze kréien, wou dann awer och Kaméidi wärend dem Bau ass an wat duerno wäert Trafic generéieren," mengt dogéint de Philippe Meyers.

Déi vun der Oppositioun proposéiert Alternativ, en Terrain nieft dem aktuell geplangte Projet, kéim net a Fro: dat wier eng Gréngzon, déi der Gemeng och net gehéiere géif.