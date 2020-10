Zu Biissen ass eng weider wichteg Etapp geholl ginn. De Projet d'aménagement particulier fir den Datenzenter gouf en Donneschdeg mat 10 Stëmmen ugeholl.

Ee vun de 4 CSV-Conseilleren am Gemengerot zu Biissen huet mat „Nee“ gestëmmt an zwar de Christian Hoscheit.

De Buergermeeschter David Viaggi huet nach emol Explikatioune ginn iwwer Kaméidi-Etüden, Killwaasser an Zousoe vum Staat, wat de Bau vu Stroossen um Rouscht an an der Gemeng Biissen ugeet an drop opmierksam gemaach, datt Google a wichtege Punkten de Suerge vun der Gemeng entgéintkomm wier.

D’Killwaasser fir den Datenzenter - e ganz wonne Punkt vum Projet. Ugeduecht war, fir et aus der Uelzecht ze zéien. An Zäite vun Dréchent sollt d’Drénkwaasser vun der Sebes ugezaapt ginn. Dës ëmstridde Pläng si lo vum Dësch. D’Sidero, d’Kläranlag vu Miersch, soll dat néidegt Waasser liwweren. D’Capacitéite vun der Sidero wiere grouss genuch. Besonnesch nodeem de Projet redimensionéiert gouf.

Den Datenzenter soll just nach maximal 25 Meter héich ginn, dat wier manner wéi d’IEE oder d’Kwiotek. Vun den 33 Hektar Terrain dierfe just 30% bebaut ginn, also 10 Hektar. Am September huet Google eng Etüd maache gelooss, wéi vill zousätzleche Kaméidi den Datenzenter verursaache géif. Do geet riets vu Schwankunge vun 2-3 Dezibel.

Wat de Stroumverbrauch ugeet, huet Google nogebessert. Esou datt d’Kapazitéite vu Creos och an enger zweeter Phas vum Projet duergoe géifen. Eng Etüd iwwert den Impakt op d'Ëmwelt wär elo an der Maach.

D’Gemeng hätt awer och Zousoe vun der Regierung krut wat den Ausbau vu Stroossen-Infrastrukturen um Rouscht ugeet. De laang geplangte Rond-point um Rouscht géif elo an d’Ausschreiwung goen. D’Baugeneemegung fir d'Zougangsstrooss an d’Zone d’activité Busbierg, wou den Datenzenter hikomme soll, wier duerch, esou de Biisser Buergermeeschter David Viaggi.

Donieft sollen an enger gemeinsamer Etüd mat Ponts et Chaussées Solutioune fir den Duerchgangsverkéier am Duerf analyséiert ginn.

De Message wier op alle Fall deen, datt de Schäfferot all Efforte géing maachen, fir den Doleancë vun de Bierger Rechnung ze droen.

Den David Viaggi: Ech hu beim Waasser a beim Stroum Äntwerte ginn. Leet äre kapp a Rou, datt mir eis Flichte kennen an datt der är Liewesqualitéit behaalt.

Extrait David Viaggi

Et wier och elo nach ëmmer e wäite Wee, gëtt de Buergermeeschter ze bedenken. Ënner anerem kéim nach eng Konventioun mat engem Projet d'exécutioun, derbäi kéimen eng Etude d'impact vum Environnement an eng Commodo-Prozedur. Eréischt dono kéint de Buergermeeschter eng Baugeneemegung ginn.

Och en Donneschdeg huet de Projet vum Internetris nach emol fir Diskussioune gesuergt. D'CSV sot zum Beispill si wier enttäuscht, datt et net méi Informatioune gouf. De PAP wier net detailléiert genuch a géif net genuch Garantië liwweren, sou eng vun de Kriticke vun der CSV-Oppositioun.

Ee Problem wier zum Beispill nach ëmmer de Kaméidi, deen duerch den Datenzenter kéint entstoen.