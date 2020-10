COVID-19 : Adaptation des procédures de mises en auto-isolement et auto-quarantaine afin de faciliter le traçage des contacts (22.10.2020) Compte tenu de la croissance inquiétante des chiffres de nouvelles infections COVID-19 ces trois derniers jours, la cellule du contact tracing de l’Inspection sanitaire a adapté son mode de fonctionnement afin d’augmenter sa réactivité dans la prise de contacts. Cette adaptation sera opérationnelle à partir du vendredi 23 octobre 2020. Si vous êtes testé COVID-19 positif ou présentez des symptômes : mettez-vous en auto-isolement ! Les personnes nouvellement infectées seront toujours appelées par téléphone par l’Inspection sanitaire. Cependant des retards sont possibles vu le nombre élevé de personnes à appeler par jour. Il est ainsi recommandé à toute personne recevant un résultat de test positif, de se mette d’emblée en auto-isolement. Par ailleurs, une personne qui a des symptômes compatibles avec une COVID-19 et qui fait réaliser un test PCR, devrait se mettre aussi en auto-isolement par principe de précaution pendant le temps d’attente du résultat de son test. Toute personne testée COVID-19 positif sera contactée dans un délai rapproché par l’Inspection sanitaire et recevra un numéro de référence. Si vous étiez en contact à haut risque avec une personne testée COVID-19 positif : Mettez-vous en auto-quarantaine ! Il est recommandé que toute personne avec un test positif informe elle-même ses contacts à haut risque pour que ces personnes (contacts) se mettent en auto-quarantaine. Le contact à haut risque est défini comme contact de plus de 15 minutes,

à moins de 2 mètres, sans port correct de masque,

ayant eu lieu dans la période de temps à partir de 48 heures avant les premiers symptômes, respectivement, de la date de prélèvement du test si pas de symptômes. La personne infectée communiquera également au contact le numéro de référence attribué par l’Inspection sanitaire. Ce numéro de référence servira lors de démarches supplémentaires (voir ci-dessous). L’Inspection sanitaire continuera à appeler systématiquement les contacts à haut risque pour les infections dans un cadre familial (risque de transmission le plus élevé car dans le cadre familial on prend le moins de mesures de prévention) et transmettra comme par le passé une ordonnance de quarantaine qui, au besoin, peut valoir certificat d’incapacité de travail (CIT), ainsi qu’une ordonnance pour un test PCR COVID-19 au jour 6 après le contact potentiellement infectieux. Les personnes contacts qui ne sont pas appelées d’office par l’Inspection sanitaire et qui ont cependant besoin d’une ordonnance de quarantaine (certificat d’incapacité de travail) ou d’une ordonnance pour un test PCR COVID-19 peuvent se manifester par courrier électronique à l’Inspection sanitaire en indiquant le numéro de référence de la personne infectée. Ce numéro de référence est communiqué à la personne infectée lors de l’appel initial par l’Inspection sanitaire. La communication par courrier électronique est fortement encouragée car elle permettra de répondre au mieux aux demandes tout en gérant le plus efficacement les ressources humaines limitées de l’Inspection sanitaire. Dans ce contexte, il est aussi rappelé qu’obtenir une ordonnance de quarantaine (et donc un CIT) et une ordonnance pour un test n’est pas une réelle urgence compte tenu du délai accordé par la CNS et du délai à observer jusqu’au test (en principe au jour 6). La Direction de la santé est également intervenue auprès de l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) afin que le patronat applique une certaine tolérance dans les délais de remise des certificats pour ne pas pénaliser les salariés suite aux retards éventuels de l’Inspection sanitaire. Pour les personnes qui préfèrent quand même s’adresser à leur médecin traitant pour obtenir ces documents, le médecin peut faire une prescription d’un test PCR COVID-19 pour le contrôle du jour 6. Pour rappel, le télétravail reste une option s’il y a un accord entre employeur et salarié. Modalités pratiques de l’auto-isolement : L'auto-isolement ou isolement s'applique aux personnes qui ont une infection confirmée à la COVID-19. Elles doivent s'isoler à domicile et les personnes vivant sous le même toit ainsi que les relations intimes doivent se mettre en quarantaine pour une période de 7 jours. Cette mesure vise à éviter que la personne infectée, qui est contagieuse, transmette l'infection à son entourage. L'isolement est prescrit par le médecin pour une durée minimale de 10 jours après le début des symptômes. Pendant cette période de confinement à domicile, tout contact doit être évité avec d'autres personnes et un masque chirurgical doit être porté chaque fois qu'elle se trouve en présence d'autres personnes. Modalités pratiques de l’auto-quarantaine : L’auto-quarantaine ou quarantaine s'applique aux personnes qui ont eu des contacts à haut risque avec une personne dont l'infection est confirmée c.-à-d. un contact face-à-face pendant plus de 15 minutes ou un contact physique non protégé. Ces personnes doivent rester chez elles pendant 7 jours à compter du dernier contact avec la personne infectée. L'Inspection sanitaire leur fournira un certificat d'arrêt de travail au besoin. Pendant cette période, tout contact non-protégé doit être évité avec d'autres personnes. À partir du 6e jour, elles seront priées, après avoir reçu l'ordonnance, de se faire tester pour la COVID-19 dans un laboratoire de leur choix. Si le test est négatif, la quarantaine est terminée d'office. Pendant les 7 jours qui suivent la quarantaine, elles doivent effectuer une auto-surveillance et porter un masque lorsqu'elles sont en contact avec d'autres personnes. Si des symptômes apparaissent, elles doivent immédiatement se soumettre à un nouveau test et passer en isolement. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web du gouvernement www.covid19.lu. Lien directs : https://covid19.public.lu/fr/sante-protection/quarantaine-isolement-traitement.html

https://covid19.public.lu/dam-assets/covid-19/toolbox/informations-quarantaine-isolement/quarantaine-instructions/Autoquarantaine-fr.pdf.