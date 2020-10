E Freideg de Moie gouf de Buergermeeschter vun Hayange hei vir a Frankräich um Stater Geriicht zu eng Geldstrof vun 1.000€ an engem Fuerverbuet verurteelt.

De Fabien Engelmann vum Rassemblement national, dem fréiere Front national, war am Januar nuets tëscht dem Rond-point Gluck an dem Tunnel Albert Bousser an der Stad ugehale ginn. Géint de Politiker goufen d'Fueren ënner Alkoholafloss an de Refus, fir sech dem groussen Alkoholtest z'ënnerzéien, zréckbehalen.