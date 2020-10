Nom Regierungsrot vun dësem Freideg informéiert d'Regierung iwwert déi neisten Entwécklungen. RTL iwwerdréit d'Pressekonferenz live op alle Plattformen.

595 Corona-Neiinfektiounen huet d'Santé en Donneschdeg gemellt, alt nees en neie Rekord – dat bei méi wéi 12'100 Tester. Zwou weider Persoune sinn un de Suitte vum Virus gestuerwen. 140 elo am Ganzen. 69 Persoune leien an de Spideeler, 8 dovunner op der Intensivstatioun.

De Regierungsrot ass um Freideg de Moie beieneen an do dierften déi héich Infektiounszuelen aus de leschten Deeg natierlech den Haaptsujet sinn. Ob d'Ministeren haut eventuell weider Mesuren decidéieren, gëtt een dann nom Regierungsrot um 16 Auer an engem Pressebriefing gewuer. Eigentlech war de Briefing fir 15 Auer ugesat, gouf awer an der Mëttesstonn ëm 1 Stonn no hanne verréckelt.

Deen iwwerdroe mir natierlech och live um hei um Radio, op der Télé an am Livestream op rtl.lu

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.