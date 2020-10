Am CHL gouf et an der Nuecht op e Freideg 8 nei Hospitalisatioune wéinst enger Corona-Infektioun aus Alters- a Fleegeheemer.

"Dat si fir d'Spidolschifferen, déi et esou nach net gouf", seet d'Infektiologin Dr. Thérèse Staub vum CHL. Ronn 10% vun allen Infizéierte missten am Verlaf vun der Krankheet hospitaliséiert ginn. Dat géing awer meeschtens eréischt 2 Wochen, nodeems d'Infektioun festgestallt gouf, geschéien. Déi héich Zuelen, déi d'Santé déi lescht Deeg gemellt huet, beonrouegen d'Cheffin vum Service dowéinst. Links No neie Corona-Fäll: Nei Restriktiounen a verschiddenen Alters- a Fleegeheemer

RTL-NEWS: Wéi ginn d'Altersheemer mat der aktueller Situatioun eens?