Am Centre Hospitalier Émile Mayrisch gouf een Infektiouns-Cluster an 3 Servicer um Nidderkuerer Site.

D'Patiente goufen an d'Covid-Unitéit op Esch transferéiert. An de betraffene Servicer gi keng Patiente méi opgeholl.

An all de Strukture vum CHEM gouf et bis ewell 45 Fäll bei Soignanten an der 13 bei Leit aus der Administratioun.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Cluster Covid-19 au CHEM site Niederkorn 23 octobre 2020

Le Centre Hospitalier Émile Mayrisch a détecté un cluster d'infection au coronavirus Covid-19 dans 3 services sur le site de Niederkorn. 21 patients et 13 membres du personnel soignant ont été testés positifs au coronavirus. Les patients ont été transférés dans l'unité Covid d'Esch où ils sont sous surveillance.

Par mesure de précaution, plus aucune admission n'aura lieu dans les services en question jusqu'à nouvel ordre. Les patients testés négatifs ont été mis en observation /isolement en attendant les résultats des prochains tests.

Le personnel testé positif a été mis en quarantaine à domicile selon les recommandations en vigueur. Le CHEM continue à prendre en charge l'ensemble de ses patients nécessitant une hospitalisation urgente.

Au total, le CHEM compte actuellement 45 soignants et 13 personnes des services administratifs et techniques qui ont été testés positifs et mis en quarantaine à leur domicile.

Toutes les équipes du CHEM sont mobilisées afin d'assurer la continuité des soins.

La cellule de crise

Pour plus d'informations, contacter la cellule communication.

Au 82206 ou 82208 ou par mail à communication@chem.lu