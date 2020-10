Am Kader vum 75. Anniversaire vun der Grënnung vun de Vereenten Natiounen huet sech Lëtzebuerg der Initiativ "Turn Europe UN Blue" ugeschloss.

An deem Kontext goufen e Samschdeg den Owend europawäit eng 180 Gebaier blo beliicht, an der offizieller Faarf vun der Uno eben.



An der Stad waren et ënnert anerem d'Gemengenhaus an d'Chamber, déi mat bloe Luuchte bestraalt goufen. Am Juni 1945 war zu San Fransisco vu 50 Länner d'UN-Charta ënnerschriwwe ginn, déi soll dofir suergen, dass Konflikter wéi den zweete Weltkrich net méi virkommen. D'Charta vun de Vereenten Natiounen ass dunn de 24. Oktober dat Joer a Kraaft getrueden. Entretemps zielt d'Uno insgesamt 193 Memberstaaten, Lëtzebuerg gehéiert vun Ufank un dozou.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Journée des Nations Unies : Luxembourg s'illumine en bleu le 24 octobre

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes Pour la célébration du 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, le Luxembourg se joint à l'initiative « Turn Europe UN Blue » qui verra des monuments, ponts, hôtels de ville et musées à travers toute l'Europe illuminés de la couleur officielle des Nations Unies.

Le Ministère des Affaires étrangères et européennes (bâtiment Mansfeld) et l'Hôtel de Ville de Luxembourg feront ainsi partie des 180 bâtiments et lieux emblématiques qui s'éclaireront en bleu pour la Journée des Nations Unies qui commémore l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies le 24 octobre 1945.

Créées pour préserver les générations futures du fléau de la guerre, les Nations Unies fêtent leur 75e anniversaire à un moment où le monde est aux prises avec la pandémie de COVID-19, le changement climatique, des conflits complexes et prolongés et des inégalités profondes entre pauvres et riches. « Les crises à l'échelle planétaire qui menacent l'humanité et son environnement naturel ne peuvent être résolues qu'à travers une coopération internationale et multilatérale dans le cadre des Nations Unies » a rappelé le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn.

Conscients de la gravité de l'heure, les chefs d'État et de gouvernement représentant les peuples du monde ont solennellement réaffirmé cette année, lors du débat de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, leur soutien aux principes de l'ONU : « L'heure n'est pas aux célébrations. L'heure est à l'action. Guidés par les buts et principes de la Charte, nous sommes ici pour faire de l'avenir que nous voulons une réalité et pour nous donner l'Organisation des Nations Unies dont nous avons besoin. »

Membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies, le Luxembourg continue de s'engager pour un multilatéralisme efficace et la protection d'un ordre international fondé sur la règle de droit et le respect des droits humains.

Liste complète ici : https://unric.org/en/un75-europe-turns-un-blue/

Suivez l'événement sur les réseaux sociaux en utilisant les mots-dièse #EuropeTurnsUNBlue et #UN75.