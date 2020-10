Den 112 mëllt eng Partie Accidenter vun e Freideg den Owend.

Zu Näerzeng an och zu Bartreng sinn 2 Autoen net laanschtenee komm, allkéiers gouf 1 Persoun blesséiert. An zu Esch gouf kuerz no 21 Auer e Freideg den Owend e Kand vun engem Auto ugestouss a blesséiert.