Le ministère de la Santé lance un vif appel aux personnes testées positives à la COVID-19 de se mettre en auto-isolement dès qu’elles ont reçu leur résultat par le laboratoire, voire de se mettre en auto-quarantaine, si elles sont informées qu’elles étaient en contact à haut risque avec une personne testée positive. L'équipe du Contact Tracing les contactera dans les meilleurs délais. Afin de pouvoir continuer à gérer le traçage des contacts, il est essentiel de ne pas appeler tout-de-suite la hotline, mais d’attendre que l'équipe du Contact Tracing prenne contact. La participation au retraçage de tout un chacun permettra de mieux contrôler la pandémie. Pour faciliter le traçage des contacts, deux formulaires de déclaration sont également en ligne depuis aujourd’hui, samedi 24 octobre, sur le site www.covid19.lu. Si vous avez été testé positif à la COVID-19 : Vous devez immédiatement vous mettre en isolement, sans attendre l'appel de l'équipe du Contact Tracing. L'équipe du Contact Tracing a été informé de votre résultat. En attente de leur appel, vous pouvez les aider à retracer et identifier les personnes qui ont eu un contact à haut risque avec vous. Pour cela vous devez télécharger le formulaire via le site et l'envoyer sur l'adresse mail indiquée.

Si vous avez été en contact avec une personne testée positive à la COVID-19 : Vous devez vous mettre en auto-quarantaine. Pour recevoir les documents nécessaires, vous devez remplir le formulaire et le renvoyer à l'adresse mail indiquée. Vous devez indiquer le nom et prénom de la personne positive, ou le numéro de référence du dossier si la personne positive à la COVID-19 vous l'a transmis.