Wéi hu Jonker tëscht 6 a 16 Joer de Lockdown, Confinement an den Homeschooling erlieft? Wéi hu se sech an där Zäit gefillt?

Fuerscher vun der Uni Lëtzebuerg hunn eng 3.000 Schüler zu Lëtzebuerg an am Ausland iwwert hirt Wuelbefannen am „Schoul doheem“ befrot. Déi Jonk selwer hu geäntwert, et waren also net Elteren oder Enseignanten, déi iwwert d’Kanner geschwat hunn.

Ënnert anerem kruten d’Participante vun der Etüd e Froebou mat iwwer 60 Froen, dorënner och zwou oppe Froen, wou et ëm dat Schlëmmsten an dat Schéinsten an der Pandemie gaangen ass.

Als schéin hu vill Kanner déi vill Zäit mat der Famill empfonnt, allerdéngs hunn der och e puer uginn, dass d’Elteren, obwuel se doheem waren, keng Zäit haten, well se Teletravail gemaach hunn. An et gouf a verschiddene Stéit och méi gestridde wärend dem Lockdown.

Op d’Fro, wat schéi war hunn awer och vill Kanner mat „näischt ass schéin“ geäntwert, wat géif drop hiweisen, datt et hinnen net gutt gaange ass, huet d’Claudine Kirsch am RTL-Interview erkläert.

D’Erzéiungswëssenschaftlerin huet och betount, dass d’Zefriddenheet mam Liewe vun de Kanner a Jugendlechen an der Pandemie erofgaangen ass. Vill Jonker hätten Angscht ausgedréckt, dass ee selwer oder anerer kéinte krank ginn.

Meedercher hate méi negativ Emotiounen wéi Jongen. Si ware méi traureg an ängschtlech. Och Kanner aus méi niddrege familiäre Verhältnisser a Jugendlecher haten am Fréijoer 2020 méi Suergen. Am internationale Verglach hunn d’Kanner zu Lëtzebuerg vill méi Angscht fir krank ze ginn, wéi dat zum Beispill a Brasilien oder Däitschland de Fall ass.

Betreffend den Homeschooling waren d’Kanner, déi d’Aufgaben als ze schwéier an net nëtzlech empfonnt hunn, och allgemeng manner zefridden.

Zefriddenheet dogéint gouf an deem Kontext geäussert, dass Erwuessener nogelauschtert hunn. Dat wier fir d’Claudine Kirsch vun der Uni Lëtzebuerg och e wichtegen Aspekt, deen een aus der Etüd kéint zéien, mam Rot un Elteren an Erzéier de Kanner wierklech nozelauschteren a mat hinnen ze schwätzen.

D’Studie hätt nämlech gewisen, dass Kanner, déi zefridde waren mat der Aart a Weis, wéi hinne nogelauschtert gouf, manner negativ Emotiounen a Suergen haten.