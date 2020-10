Een Accident tëscht engem Auto an engem Motorrad gouf et um Belair, tëscht zwee Autoen op der A1.

Den 112 mëllt 2 Accidenter vum Samschdeg Owend. Kuerz no 22 Auer sinn um Belair an der Areler Strooss en Auto an e Motorrad aneneegerannt, dobäi gouf eng Persoun blesséiert. An kuerz virun 23 Auer sinn op der A1 an Direktioun Tréier am Tunnel Houwald zwee 2 Autoen net laanschtenee komm. Och hei gouf et ee Blesséierten.

Kee Blesséierte gouf et zu Bour, wou e Kamäin gebrannt hat.