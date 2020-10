Da goufen nach Permisen op der A1 an zu Déifferdeng agezunn, well d'Automobilisten ze vill gedronk haten.

Géint 21.40 Auer hat zu Hesper en Automobilist eng Persoun, déi iwwert den Zebrasträife gaangen ass, ze pake kritt. De Mann gouf dobäi liicht blesséiert a koum an d'Spidol. Well den Alkoholtest vum Chauffer positiv war, gouf de Permis agezunn an hie gouf protokolléiert.

Géint 22 Auer war eng Automobilistin op der A1 ganz lues ënnerwee an hat hiert Gefier och net wierklech ënner Kontroll. Dobäi huet si , tëscht dem Tunnel Houwald an dem Tunnel Cents en Accident provozéiert. Si gouf dobäi liicht blesséiert. Well hiren Alkoholtest positiv war, gouf de Permis agezunn.

Zu Déifferdeng war géint 4.30 Auer enger Policepatrull en Auto opgefall, deen an aner Gefierer gerannt war, déi op ofgestallt waren. De Chauffer hat ze vill gedronk, och säi Permis war fort.