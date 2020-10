Zu Stroossen konnt en Abriecher just ee Raum duerchwullen, zu Bartreng gouf eng signaliséiert Persoun erëmfonnt.

Da mellt d'Police en Abroch zu Stroossen an der Rue des Romains, dat géint 19.50 Auer. Iwwert eng Fënster war de Mann an d'Wunneng geklommen an hat hei Bijoue geklaut. Wéi hien dunn awer an dat nächst Zëmmer wollt goen, ass hien der Fra, déi do gewunnt huet, iwwert de Wee gelaf. Den Abriecher ass direkt fortgelaf. E soll ongeféier 1,60 Meter grouss gewiescht sinn, wat däischter ugedoen an hat eng Mutz op.

An engem Haus, dat zu Bartreng eidel steet, gouf eng Persoun gesinn an dat der Police gemellt. Wéi d'Beamten dat wollten iwwerpréiwen, hu si kee fonnt ma an der Géigend vum Gebai gouf eng Persoun opgegraff, déi signaliséiert ass an net déi néideg Dokumenter huet, fir sech zu Lëtzebuerg dierfen opzehalen. No Récksprooch mam Ministère koum d'Persoun an de Centre de Rétention.