Fir d’Geschäftsleit fänkt mam Mantelsonndeg eng wichteg Verkafszäit un. Dës dauert bis d’Enn vum Joer.

Dat sabbelegt Wieder an déi aktuell héich Infektiounszuele vum Coronavirus hate wuel hir Repercussiounen op de verkafsoppene Sonndeg.

De Lockdown ugangs dës Joers hätt e grousst Lach am Budget hannerlooss, wat och duerch d’Chrëschtgeschäft net méi ze stoppe wär, esou heescht et.

E Sonndeg, kuerz viru Mëtteg, an engem groussen Akafszenter op der Lonkescher Strooss. Eng Rei Leit hunn hiert Gléck scho fonnt a komme mat Akafstuten aus dem Geschäft eraus.

Wéinst den aktuellen, héijen Neiinfektiounen hunn déi Responsabel aus dem Kleedergeschäft sech och esou hir Gedanke gemaach a sech der neier Situatioun ugepasst.

D'Hänn desinfizéieren, de Mask am Geschäft unhalen an op Distanz bleiwen. Dëst si weider Mesuren, déi et gëllt anzehalen. Souwuel d'Clienten ewéi och d'Mataarbechter a d'Mataarbechterinnen.

Déi zwee Méint, wou d'Land am Lockdown war an domadder d'Geschäfter zou, géif een aktuell nach am Budget spieren. Dëst Lach kéint och net méi opgefaange ginn. Wat d'Zukunft ubelaangt, wär een och beonrouegt.

Fiicht a sabbeleg war d'Wieder e Sonndeg um leschten Oktoberweekend. Sécherlech keng gutt Viraussetzung fir e verkafsoppene Sonndeg. Sécher, et ware Leit ënnerwee, esou zum Beispill an der Stater Groussgaass. Déi mannst sinn allerdéngs an d'Geschäfter eragaangen.

Opgefall ass och, dass mëttlerweil och vill Mënschen hir Mask dobaussen unhalen.

An zwee Méint ass Chrëschtdag. Déi Wochen do virdrunner sinn eng Zort Heemount fir d'Geschäftsleit. Wéi gutt d'Chrëschtgeschäft ausfält, hänkt awer sécherlech och dovunner of, wéi déi aktuell sanitär Kris bis dohinner verleeft.