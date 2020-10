"Iwwerhuelt endlech Verantwortung, éier et ze spéit ass!", dat schreift d'Féduse e Sonndeg den Owend op Facebook a riicht sech dobäi un de Claude Meisch.

Si kritiséieren, datt den Educatiounsminister trotz den héijen Infektiounszuele keng nei Mesuren an de Schoulen agefouert huet. Vum Ministère huet et no der Pressekonferenz vum Premier Xavier Bettel an der Gesondheetsministesch Paulette Lenert geheescht, datt d'Mesuren aus dem Stufeplang sech bewäert hätten. D'Féduse nennt dat e Märchen.

A ville Schoule wier elo schonns e gereegelte Präsenzunterrecht net méi méiglech. Vill Enseignanten an och Schüler wieren a Quarantän, deemno misste vill Schoulstonnen op Distanz gehalen ginn, wat awer net ëmmer méiglech ass. Wann een elo keng nei Mesurë géing huelen, géing dës Situatioun sech ëmmer weider verschlëmmeren.

D'Féduse fuerdert de Minister op, Verantwortung ze iwwerhuelen an eng permanent Maskeflicht an de Klassesäll anzeféieren. Weider misst awer och iwwer alternativ Unterrechtsmodeller nogeduecht ginn. Esou kéint een d'Kontakter reduzéieren an nawell géingen d'Schüler eppes léieren.

Deemno mécht d'Féduse d'Propos, ob et net sënnvoll wär, bei den ieweschte Klassen op Distanzunterrecht zeréckzegräifen. Och de System vun den A/B-Gruppe géing hëllefen, d'Kontakter ze reduzéieren.

Et misst elo direkter reagéiert ginn, fir ze verhënneren, datt d'Situatioun nach schlëmmer gëtt an d'Schüler spéiderhin nees ganz mussen doheem bleiwen an d'Schoulen hir Diere mussen zoumaachen.

Um Enn mécht d'Féduse dann nach emol e staarken Appell a Richtung Educatiounsministère: "Fir de Comité vun der FÉDUSE/Enseignement-CGFP steet jiddefalls ausser Fro, dass déi aktuell Kris nëmmen duerch een entschlossent Handele vun deene politesch Verantwortlechen am Zesummewierke mat allen Acteure vum Terrain ka bewältegt ginn. Grad dofir ass et besonnesch schockant, dass d’FÉDUSE/Enseignement-CGFP als national representativ Gewerkschaft fir den Enseignement secondaire am lafende Schouljoer bis ewell nach zu kengem Moment vum Educatiounsminister op iergend eng Aart a Weis agebonne gouf!"