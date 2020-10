E Méindeg de Moie koum et an der Rue Jérôme de Busleyden zu engem Brand. 50 Pompjeeë aus 6 Zentere sinn op der Plaz.

An den Asaz geruff goufen d'Pompjeeë vum Stauséi, Bauschelt, Aale Bësch, Wolz, Wëntger a Klierf, dat mat am ganze 50 Mann. Et gouf éischten Informatiounen no kee blesséiert, et waren awer zur Sécherheet zwou Ambulanze vu Wolz op der Plaz.

D'Rettungsdéngschter sinn den Ament nach op der Plaz. Eng Deviatioun ass gezeechent.

© CGDIS