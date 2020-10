Wéi den Direkter Joseph Birtz vum ECG matdeelt, sinn e puer Enseignanten, Leit aus dem Sekretariat an der Direktioun a Quarantän.

D'Ecole du Commerce et de Gestion zitt temporär Konsequenzen aus der Corona-Situatioun.

Leider wier een net verschount bliwwen, heescht et an engem Schreiwes vum Direkter. Eng Rei Enseignanten, Membere vun der Direktioun a vum Sekretariat wieren den Ament a Quarantän.

Dofir wier decidéiert ginn, datt ee vun elo un eriwwer op de Modell vum enseignement à distance geet, dat lo mol bis e Freideg mat. Den Educatiounsminister Claude Meisch hätt säin Accord ginn.

D'Course ginn also Online gehale via TEAMS, d'Presenz vun de Schüler wier obligatoresch. D'Prüfunge vun dëser Woch gi reportéiert op e spéideren Datum no der Allerhellegevakanz.