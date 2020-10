Fir d'Cabineten ze entlaaschten, mécht en Dënschdeg de Moien um 10 Auer en éischten CCC seng Dieren am alen Annexe vun der BnL op.

De Centre de consultation Covid-19 ass um Kierchbierg ënnerbruecht, op der Nummer 31 um Boulevard Konrad Adenauer. Déi normal Cabinete wieren den Ament staark besicht, dofir kënnt elo déi nei Struktur, wou d'Leit ouni Ordonnance kënnen higoen. Dat deelt d'Santé e Méindeg de Mëtteg an engem Communiqué mat.

Dësen Zenter ersetzt d'Centres de soins avancés, déi een aus der éischter Corona-Well kannt huet. Den Zenter viséiert just Leit mat Symptomer, déi kéinten op de Coronavirus hindeiten, oder Persounen, déi scho positiv diagnostizéiert goufen. D'Leit sollen hir Carte d'Identité matbréngen an hir Kaart vun der Sécurité sociale, wa se där eng hunn. Och Leit ouni Sozialversécherung ginn en charge geholl. D'Consultatioun ass gratis.

Sur place kënne Prelevementer duerch d'Nues gemaach ginn. De Centre de prélèvement op der genannter Plaz mécht a senger aktueller Form awer e Méindeg den Owend um 17 Auer zou. Leit mat Ordonnance solle weiderhin an d'Laboe goen, heescht et weider am Schreiwes.

Persoune mat enger Invitatioun fir e "Large Scale Test" sollen an de bekannten Testzentre passéieren. Den neien Zenter ass net fir Kanner ënner 6 Joer geduecht. Hei soll mam Pediater oder mam Generalist geschwat ginn.

Et ass net auszeschléissen, datt en zweete Centre de Consultation (CCC) wäert opgoen.

Communiqué

Le Centre de consultation COVID-19 ouvrira à partir du mardi 27 octobre (26.10.2020)

Communiqué par: ministère de la Santé

Dans le contexte actuel, avec une recrudescence importante des nouvelles infections au COVID-19 et l'arrivée des épidémies classiques saisonnières (grippe, pneumonies, bronchiolites, etc.), les cabinets de médecine générale, les cabinets de pédiatrie et les filières COVID des services d'urgence commencent à être de plus en plus sollicités.

Afin de les soulager, un premier Centre de consultation COVID (CCC) ouvrira ses portes le mardi 27 octobre à 10 heures dans l'enceinte de l'ancienne annexe de la BnL située au Kirchberg. Le Centre de prélèvement y installé actuellement sera alors fermé à partir du lundi soir à 17 heures.

La consultation dans un CCC s'adresse à toute personne, qu'elle bénéficie ou non d'une couverture de sécurité sociale. La consultation n'est pas payante. Les patients seront priés de présenter une pièce d'identité lors de leur arrivée et les détenteurs d'une carte de sécurité sociale seront priés de la présenter au même moment.

Le CCC accueille uniquement des personnes symptomatiques, donc celles qui présentent des signes d'infection du virus COVID-19 et des personnes déjà diagnostiquées COVID-19+.

Les enfants âgés de moins de 6 ans ne pourront pas être pris en charge au sein du CCC. Ils devront être pris en charge par leur médecin pédiatre ou généraliste ou bien dans une autre structure hospitalière en cas d'urgence, notamment à la Kannerklinik du CHL.

À noter que

• les prélèvements COVID-19 chez les enfants https://kannerklinik.chl.lu/fr/service/prise-de-sang-chl-kannerklinik; lien direct: https://rdv.chl.lu/kannerklinik/service/978/rdv;

• les prélèvements pour les enfants plus grands sont réalisés par les laboratoires privés (et Picken Doheem).

Le CCC dispose d'un équipement médical de base qui permet de prendre en charge en ambulatoire des personnes présentant des signes suspects d'infection du virus COVID-19 ainsi que les personnes diagnostiquées COVID-19+. Des prélèvements naso-pharyngés PCR COVID peuvent être directement réalisés sur place.

Les personnes qui disposent déjà d'une ordonnance médicale pour un test PCR COVID devront se rendre dans un laboratoire privé pour se faire tester.

À rappeler que les personnes qui disposent d'une invitation à passer un test de dépistage PCR COVID dans le cadre du Large Scale Testing devront se rendre dans un des centres de testing dédiés spécifiquement à cette fin et ceci après avoir pris RDV via www.covidtesting.lu ou www.guichet.lu.

Personnel médico-soignant et administratif:

Un médecin assure l'examen clinique des patients pendant toute la durée d'ouverture du CCC. Il est assisté dans la prise en charge par d'autres professionnels de santé.

Une équipe est également impliquée pour le recueil des informations administratives et une autre est en place pour s'occuper de la logistique.

Si la situation l'exige, un deuxième Centre de consultation pourra ouvrir dans le sud du pays.

• Accès et site:

Centre de consultation COVID-19 Luxembourg-Centre:

31, boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxembourg-Kirchberg

• Horaires:

7/7j - de 10 à 17 heures

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.covid19.lu.