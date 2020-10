An engem Communiqué huet d'Adem matgedeelt, datt ee vum 3. November e méi modernt a besser ugepassten Gebai géif kréien.

D'Telefonsnummeren esou wéi och déi vun der Boîte Postale ginn net geännert. D'Leit ginn och opgefuerdert, fir mam ëffentlechen Transport (Ligne 15, 20, 25 oder 17 an um Arrêt Rue de Bitburg erausklammen) ze notzen, well et sur Place just wéineg Parkméiglechkeete ginn.

Wéinst dem Plënneren wäert d'Agence an der Stad den 28. Oktober schonn um 15 Auer seng Dieren zoumaachen, den 29. an 30 Oktober esou wéi den 2. November wäert se komplett zoubleiwen.

De Communiqué

ADEM: Déménagement de l'agence de Luxembourg-Ville (03.11.2020)

Communiqué par: Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) L'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) informe que son agence de Luxembourg-Ville, actuellement située au 10 rue Bender, L-1229 Luxembourg (quartier Gare), sera installée dans un nouveau bâtiment, plus moderne et mieux adapté à l'accueil de ses clients.

La nouvelle adresse de l'agence ADEM de Luxembourg-Ville sera, à partir du mardi, 3 novembre:

13 A, rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg-Hamm

Les numéros de téléphone, les adresses e-mails ainsi que le numéro de la boîte postale (BP 2208) restent inchangés.

Les clients sont priés de privilégier les transports en commun, car il n'y a que peu de places de parking disponibles (lignes de bus: 15, 20, 25, 17 – arrêt: Rue de Bitbourg)

En raison du déménagement, l'agence de Luxembourg-Ville sera fermée les 29 et 30 octobre ainsi que le 2 novembre. Le 28 octobre, l'agence fermera ses portes à 15 heures.