A verschiddene Secteure soll een 12 Stonnen den Dag, respektiv 60 Stonnen d'Woch dierfe schaffen.

An der Chamberkommissioun vun der Aarbecht an der Securité sociale gouf e Méindeg e Avant-projet de loi diskutéiert, deen eng limitéiert Hausse vun der Aarbechtszäit fir verschidde Secteuren op 12 Stonnen den Dag, respektiv maximal 60 Stonnen d’Woch fixéiert.

Et wier dem Aarbechtsminister Dan Kersch no, eng präventiv Mesure, fir de gudden Fonctionnement vu verschiddene Beräicher ze garantéieren, wéi beispillsweis dem Secteur vun der Santé, de Laboen oder de Betreiungsstrukturen fir Kanner.

Gebraucht gëtt eng speziell Autorisatioun aus dem Aarbechtsministère, an déi Dispositioune lafen och emol just bis den 31. Dezember.

Och deen Text soll nach am Laf vun dëser Woch kënne gestëmmt ginn.

Schreiwes um Site vun der Chamber



AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L'augmentation du temps de travail pour certains secteurs d'activités essentielles (secteur de la santé, laboratoires, structures d'hébergement pour enfants, etc.) à un maximum de douze heures par jour et soixante heures par semaine. C'est le but de l'avant-projet de loi présenté ce lundi 26 octobre aux membres de la Commission du Travail et de la Sécurité sociale. La raison : des signes alarmants que de plus en plus de personnes travaillant dans le secteur de la santé se contaminent avec le covid-19 ou sont placées en quarantaine Le ministre Dan Kersch a souligné qu'il s'agissait d'une mesure préventive pour garantir le bon fonctionnement des secteurs essentiels tels que les hôpitaux ou encore les laboratoires. Ces secteurs devront demander une autorisation spéciale au Ministère du Travail pour pouvoir augmenter la durée de travail de leurs salariés au-delà de la durée légale du temps de travail.

Dan Kersch a rappelé que pendant la durée de l'état de crise un règlement grand-ducal similaire était en vigueur. A l'époque, les entreprises du secteur privé pouvaient introduire une telle demande. Le texte - tel qu'il sera déposé à la Chambre- ne vise pour l'instant que les secteurs des services publics/semi-publics.

De manière générale, les députés ont approuvé l'essence du projet de loi, mais ils ont indiqué qu'il faudra rester vigilant de ne pas trop solliciter ces personnes et éviter des « burn-out ». Dan Kersch a partagé ce constat et a encore affirmé qu'il s'agissait d'une mesure d'excéption venant à échéance le 31 décembre 2020.

Les députés se sont encore renseignés sur la réserve sanitaire. Dan Kersch a expliqué que celle-ci est réactivée, mais qu'elle n'a pas le même effectif en personnel qu'au printemps. Les étudiants en médecine sont rentrés dans leurs pays d'études pour suivre les cours à l'université et les « autres professionnels de santé » ont repris leurs activités normales.

Les prochaines étapes



Le texte sera déposé au cours de la journée à la Chambre des Députés et sera parallèlement envoyé pour avis au Conseil d'État. Le but est de l'adopter avec le texte législatif introduisant de nouvelles restrictions encore cette semaine afin que les mesures puissent entrer en vigueur.

Le Président de la Commission du Travail Georges Engel a été nommé rapporteur du projet de loi.