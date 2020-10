Et wär een dës Kéier wuel besser op de COVID-19 virbereet. An de meeschten Affekotenetüde wären z.B. strikt sanitär Mesuren ergraff ginn.

Dat sot d'Me Valérie Dupong, déi nei Bâtonnière, am spéide Dënschdeg de Moien op enger Pressekonferenz an der Maison de l'Avocat an der Stad. Dobäi hätten duerch de COVID-19 wuel Affekoten demissionéiert:

D'Me V. Dupong -

„...déi déi Insecuritéit net méi verdroen! Well v.a. als Fräiberuffler hutt Der keng Securitéit, Dir hänkt dovun of, ob Der Clienten hutt oder net! An ech mengen, dat huet Verschiddener decouragéiert, vläicht, déi méi jonk waren oder déi eleng geschafft hunn. Ech mengen awer och, dass jonk Juristen, déi hir Formatioun fäerdeg hunn an am Fong e Stage gesicht hunn, e Patron de stage, dass déi méi Schwieregkeeten haten, fir der ze fannen, well och d'Etüden e bësse méi, och, zécken, fir Leit anzestellen, wa se selwer keng Visibilitéit iwwer hir Finanzen an deenen nächste Méint hunn!“

De Moment sinn um Barreau iwwregens eppes méi wéi 3.000 Affekote vu 44 Nationalitéiten ageschriwwen.