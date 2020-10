Et geet drëms, Enseignanten z'ersetzen, déi ausfalen, a Remplaçanten ze hunn, fir an de Lycéeë Surveillance ze halen, wann e Cours à distance gehale gëtt.

Dat néidegt Gesetz soll e Mëttwoch an der Chamber gestëmmt ginn a war och schonn änlech an den Asaz komm, wéi Personal fir déi sougenannt A- a B-Wochen néideg war. Elo schonn ass et och méiglech, an den ieweschte Klassen am Lycée eng Klass opzesplécken. Déi eng sëtzen an der Klass, déi aner doheem a suivéieren de Cours digital.

D'Schoule stinn op alle Fall virun engem organisatoreschen Defi. De Minister Claude Meisch sot e Méindeg an der zoustänneger Chamberkommissioun, datt net nëmme Personal wéinst Quarantänen an Isolatioune feelt, mä schwanger Frae gëlle jo zanter Neistem hei am Land och als vulnerabel. An der Grondschoul misst een eng 200 Congés maternités ersetzen.

Fir am Fondamental als Ersatz ze schaffen, soll een am Idealfall e Bachelor hunn an de Sciences de l'education oder op d'mannst e Premièresdiplom. E Stage muss ee fir déi begrenzten Zäit net maachen.

Am Secondaire gi keng Ersatz-Proffe gesicht, mä Surveillanten. Si kommen zum Beispill an den Asaz, wann e Cours online muss vun engem Proff gehale ginn. An de Schoulkantinne gëllt an Zukunft och d'4er-Reegel, also just nach 4 Kanner pro Dësch sinn erlaabt, net méi 10.

Gruppe vu 4 soll et och am Schoulsport ginn.