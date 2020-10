Wéinst der Covid-Pandemie maachen en Donneschdeg d'Hopitaux Robert Schuman op hiren 3 Sitten d'Dieren zou fir d'Visitten.

Exceptioune ginn et an der Pediatrie, bei Gebuerten a soss an der Maternité a fir Patienten am End-Stadium.

