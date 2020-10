Nieft 2 Accidenter um Dënschdeg den Owend gouf och nach eng Persoun ugestouss a bei engem Autobrand gouf och eng Persoun blesséiert.

Géint 20.15 Auer ass zu Esch eng Persoun ugestouss a blesséiert ginn. D'Pompjeeën an d'Ambulanz vun Esch waren op der Plaz.

Um 21.40 Auer huet et eng weider Kéier zu Esch gerabbelt, wéi hei 2 Autoen anenee gerannt sinn. De Samu huet mussen an den Asaz geruff ginn, grad ewéi d'Ambulanze vun Esch an Diddeleng, an d'Escher Pompjeeën. Zwou Persoune goufe blesséiert.

Op der A13 Richtung Péiteng si kuerz virun 23 Auer zwee Autoen net laanschtenee komm. Och hei goufen 2 Persoune blesséiert. Domat huet op en Neits mussen d'Escher Ambulanz an den Asaz. Verstäerkung koum vu Beetebuerg. D'Pompjeeë vu Suessem/Déifferdeng a Käerjeng/Péiteng waren och op der Plaz.

Géint 23.30 Auer da goufen d'Pompjeeën aus der Stad a vu Bartreng/Stroossen geruff, well en Auto zu Stroossen gebrannt huet. Eng Persoun gouf blesséiert. D'Stater Ambulanz huet sech ëm déi Persoun gekëmmert.