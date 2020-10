D'Marie Gales diskutéiert mam Pierre Weimerskirch iwwert déi neisten Erkenntnisser, aktuell Mesuren a Weeër zeréck an den normalen Alldag.

Wéi léiere mam Coronavirus ze liewen, a wat sinn déi aktuell Entwécklungen zu Lëtzebuerg an an der Welt? Wisou sinn d'Zuelen explodéiert a wisou ass dat e Problem? Komme mer laanscht e Lockdown am Fréijoer? Wéi kann een d'Zuelen drécken?

Froen iwwer Froen, déi d'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch, deen d'Pandemie aus dem Congé parental suivéiert, fir Iech duerchginn an analyséieren.

Verpasst och net hiren Tipp vun der Woch an den Ausbléck op déi nächst Woche mat Theme wéi Impfstoffer an nei Fuerschungserkenntnisser.

Den neie Podcast "Wellebriecher" elo all Woch vun e Mëttwoch un op RTL.lu, Spotify an iTunes.