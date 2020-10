Wéi vill Camione Buedem muss ee féieren, fir d'Süd-Spidol ze bauen? Méi ee mengt: ongeféier 30.000. En neie Supermarché? 24.000. E Stéck Autobunn? 40.000.

Et sinn Zuelen, wou engem de Kapp dréint. Wann iwwerall am Land gebaut gëtt, heescht dat net nëmmen, dass et eis gutt geet, mee och dass all Joer 7 an eng hallef Millioun Tonne sougenannte Bauschutt op Deponië landen. An do feelt et zanter 20 Joer chronesch u Capacitéit.

Mir hunn nogefrot, wou de Problem hierkënnt, wéi eng Auswierkungen e mat sech bréngt a firwat et sou schwéier ass, eng Léisung ze fannen.