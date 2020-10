Et ass den Opruff, dass d'Consommateuren op Friemkierper an der Briosch vun der Mark "Pasquier" sollen oppassen.

De Supermarché Auchan huet d'Sécurité alimentaire doriwwer informéiert, dass eventuell Glasstécker kënnen an de Produite fonnt ginn. Concernéiert sinn d'"Brioche tressée nature" an d'"Brioche tressée pépites de chocolat". Wéi am Schreiwes ze liesen ass, kënne méiglech Blessuren duerch d'Consommatioun vun engem Stéck Glas entstoen.

© Sécurité alimentaire

Weider Detailer fannt Dir am offizielle Communiqué.

PDF: Communiqué Sécurité alimentaire