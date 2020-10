Enn de 90er Jore gouf dee leschten Héichuewen op ARBED Esch Belval ausgeblosen. Et huet gegollt, de Site ze revaloriséieren.

D'Agora, eng Gesellschaft déi zu 50 Prozent dem Staat an zu 50 Prozent der ARBED gehéiert, huet den Optrag kritt, aus de Frichen vun Esch Belval e liewege Quartier ze maachen, wou gewunnt, geschafft a gelieft ka ginn.

20 Joer Agora - De Reportage vum Dany Rasqué

Summer 1997 - Den Héichuewe B vun der ARBED Esch/Belval hält am Juli op mat dämpen. D'Lëtzebuerger Stolindustrie, déi 1911 hiren Ursprong hat, goung virun 23 Joer op dës Manéier op en Enn.

De fréiere Site vun ARBED Esch/Belval ass 120 Hektar grouss. Aus dësem Areal huet et gegollt e liewege Site z'entwéckelen. Als Erënnerung un d'Stolindustrie an déi Dausende Schmelzaarbechter gouf decidéiert den Héichuewen A z'erhalen.

© Christophe Hochard (Télé) © Christophe Hochard (Télé) © Christophe Hochard (Télé) © Christophe Hochard (Télé) © Christophe Hochard (Télé) © Christophe Hochard (Télé)

Um Enn sinn et zwee Héichiewen déi haut d'Silhouette vun Esch Belval prägen. De neie Projet op de Brochë vun Esch/Belval sollt zukunftsorientéiert sinn. Dëst war de Wonsch vu Regierung, Gewerkschaften, der ARBED an de Gemengen Esch a Suessem.

Am neie Quartier ass Plaz fir 5000 Awunner. Aktuell wunnen eng 3.500 Mënschen um fréieren ARBED Site. Do dobäi kommen all Dag nach eng 20 Dausend Leit déi um Site schaffen oder studéieren.

Als Agora war ee sech bewosst, dass dëse Projet 20 bis 30 Joer bräicht bis en ofgeschloss wär. Eng Bank, Dexia-BIL, hat sech als éischt um Site néiergelooss. Aktuell gëllt et de Square Mile a Belval-Sud fäerdeg ze bauen. 2027 sollen d'Aarbechten ofgeschloss sinn.

Zanter e leschte Freideg huet Agora als Gesellschaft och de Feu vert kritt, fir de Site Esch/Schëffleng ze revaloriséieren.

Am Joer 2024 sollen déi éischt Baggeren op de Frichen vun Esch - Schëffleng ufänke mat schaffen.