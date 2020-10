Mam CHL bei der Areler Strooss limitéiert ee weidert Spidol d'Visitten.

Eenzeg Exceptioune sinn d'Maternité, d'Kannerklinik a Patienten an engem kriteschen Zoustand. An der Maternité dierf awer nëmmen de Partner op Besuch an an der Kannerklinik nëmmen een Elterendeel.

Dat gëllt vun en Donneschdeg un.