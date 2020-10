D'Zuel vun den Asätz louch an der Lescht bei 180 Interventiounen den Dag an der Moyenne. Par Rapport zu 140 an normalen Zäiten.

Wéi et an engem Communiqué heescht, géif d'Prise eng Charge vun engem diagnostizéierten oder potentielle Covid-Patient eng komplex Prozedur a Punkto Sécherheetsequipement vun de Pompjeeën mat sech zéien. Och d'Gefierer missten desinfizéiert ginn.

Op der anerer Säit huet och de CGDIS ënnert Personalausfäll wéinst ëmmer méi Quarantänen ze leiden. Deemno wieren och elo manner Fräiwëlleger disponibel wéi am Fréijoer. Déi Responsabel schaffen u verschiddenen Zeenarien, fir zousätzlech Reserven beim Personal ze mobiliséieren. Zum Beispill kéinte Stagiairen oder Beruffspompjeeën, déi administrativ Tâchen den Ament maachen, op den Terrain kommen.

Beim 112 kommen den Ablack, nieft de méi wéi 1.100 Appeller den Dag, och eng 100 Telefonen wéinst Froe ronderëm de Covid eran. Och dat belaascht d'Urgencezentral an hir Mataarbechter.

De CGDIS appelléiert un d'Leit, fir sech fir all hir Froen ronderëm de Coronavirus un déi offiziell Kanäl vun der Regierung z'adresséieren iwwer covid19.lu an den 112, sou wéi et geduecht ass, just am Noutfall uruffen.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Échange entre Taina Bofferding et les responsables du CGDIS dans le cadre de la seconde vague COVID-19 (29.10.2020)

Communiqué par: ministère de l'Intérieur / Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) La ministre de l'Intérieur Taina Bofferding a échangé par voie de visio-conférence avec les responsables du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) afin de se renseigner sur la situation du terrain et l'impact de la COVID-19 sur les opérations des femmes et hommes pompiers du pays.

À l'occasion de cet appel, la ministre a pu se rendre compte de l'efficacité des mesures internes strictes mises en place par le CGDIS depuis l'apparition du coronavirus afin d'éviter au mieux la propagation du virus en ses rangs, protéger ses membres et ainsi garantir la continuité des activités des services de secours au Luxembourg.

La ministre a souligné l'engagement exemplaire de l'ensemble des femmes et hommes du CGDIS en ces temps exceptionnels en leur assurant son soutien pour les semaines à venir:

«Avec l'augmentation de cas COVID-19 positifs, l'investissement de chaque femme et homme du CGDIS est d'autant plus important. Nos concitoyennes et concitoyens comptent sur vous dans les situations d'urgence, comme celle que nous vivons actuellement! Au nom du gouvernement, je vous remercie de votre contribution et de votre solidarité pour nous soutenir dans ces temps difficiles.»

Le nombre journalier des interventions liées à la prise en charge ou au transport de patient-e-s est en croissance constante avec une moyenne journalière de 180 interventions ces derniers jours par rapport à un chiffre habituel de 140. Il est à noter que la prise en charge de patient-e-s potentiellement ou confirmé-e-s COVID positif entraîne une chaîne complexe de procédures d'un point de vue de l'équipement personnel des pompiers et de désinfection des véhicules.

Parallèlement, et contrairement aux temps de la première vague, nous faisons face à un nombre croissant d'auto-quarantaines, ainsi les volontaires ne pourront pas être aussi disponibles qu'ils l'ont été au printemps. Les responsables du CGDIS évaluent alors les différentes possibilités à mettre en œuvre, qui leur permettront, en cas de nécessité, de mobiliser des réserves supplémentaires, par exemple en faisant appel aux stagiaires encore en formation ou à des pompiers professionnels affectés à des tâches administratives.

Pour finir, on relève qu'un nombre conséquent d'appels liés à des renseignements non urgents parviennent actuellement au Central des secours d'urgence 112. Outre plus de 1100 appels entrant en moyenne chaque jour, viennent actuellement s'y greffer une centaine d'appels liés à des questions COVID qui ne concernent pas une demande de secours. Il est en outre à signaler que la moyenne actuelle est très supérieure aux 800 appels journaliers relevés en 2019.

Il est alors fait appel à la population de se renseigner via les canaux officiels du gouvernement : covid19.lu et de ne contacter le 112 qu'en cas d'urgence.