62 Prozent vun de Soignanten, déi zu Lëtzebuerg schaffen, kommen aus Frankräich, Däitschland an der Belsch.

De Personalmanktem an den Spideeler hei zu Lëtzebuerg ass e grousse Problem. Ma d'Autoritéite si sech eens, dass een net proaktiv an den Nopeschlänner rekrutéiere kann. Dat hu de President vun der Lëtzebuerger Federatioun vun de Spideeler Paul Junck an de President an Direkter vun der Gesondheetskeess Christian Oberlé allebéid géintiwwer RTL confirméiert. Dat hätt virop ethesch Grënn, erkläert de Paul Junck. D'Spideeler a Frankräich, der Belsch an an Däitschland hu selwer grouss Problemer, wat d'Kapazitéiten ugeet.

Iwwerdeems besteet d'Gefor, dass d'Nopeschlänner d'Fleegepersonal vun hirer jeeweileger Nationalitéit requisitionéieren. Fir Lëtzebuerg wär dat fatal, well 62 Prozent vun de Soignanten aus den 3 Nopeschlänner kommen.

Dem Direkter vun der Gesondheetskeess Christian Oberlé scheiteren Neiastellungen net u budgetäre Limitten, mä einfach un der Schwieregkeet, Leit ze fannen. Nawell: spontan Kandidaturen aus dem Ausland gi berécksiichtegt. Dat confirméieren de Paul Junck an den Christian Oberlé.

Iwwerdeems beschäftegt ee sech mat de Studenten aus dem Lycée Technique pour Professions de Santé, déi sech den Ament spezialiséieren. Donieft solle Leit aus dem Secteur, déi an der Fréipensioun sinn, motivéiert ginn, nees eng Hand mat unzepaken. Och bannent de Spideeler géif no Léisunge gesicht ginn, erkläert de Paul Junck. Personal, dat virop administrativ Aufgaben huet, mä déi néideg Diplomer an der Fleeg huet, kéint nees um Terrain agesat ginn.

Aktuell falen eng 250 Soignanten an de Lëtzebuerger Spideeler aus, well si wéinst Covid-19 entweder isoléiert oder a Quarantän sinn.