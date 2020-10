Dozou gouf e Mann um Stater Geriicht condamnéiert, dat Ganz wéinst enger Affär vun Opruff zum Haass.

Et war him reprochéiert ginn, am Februar zejoert op Facebook en ëffentleche Commentaire zum Konflikt am Noen Oste geschriwwen a sech dobäi ënnert anerem géintiwwer de Judden an Israel ausgelooss ze hunn.