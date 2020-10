Mir si matten an der zweeter Well an d’Spideeler sinn nach méi enk mam Gesondheetspersonal wéi souwisou schonn.

Iwwer d'Réserve nationale, déi am Fréijoer geschaaft gouf, sollen am Noutfall pensionéiert Dokteren, Schüler aus der Infirmièresschoul an eventuell och Medezinsstudente rekrutéiert ginn. Ma grad bei dësem leschte Grupp dierft dat net esou einfach ginn.

An de Centre de Soins Avancés waren d'Medezinsstudente wärend der 1. Well am Asaz, grad esou wéi an den Altersheemer, fir Ofstrécher ze maachen. Tëscht 30 a 50 hätten am Fréijoer geschafft, schätzt d'Associatioun vun de Medezinsstudenten. Am Ganzen hate sech der deemools 230 fir d'Réserve sanitaire gemellt. Elo am Hierscht riskéieren der awer knapp hallef esou vill disponibel ze sinn.

"Am Fréijoer hate mer relativ vill Studenten, déi zu Lëtzebuerg waren, well d'Unien zou waren. Haut ass et anescht, d'Unien haten Zäit, fir eng gutt Mëschung aus Onlinecoursen a Presenzcoursen a klenge Gruppen opgestallt. Wouduerch vill Studenten nees am Ausland op hiren Unie sinn an aktuell net zur Verfügung stinn", esou de Chris Speicher, de Vizepresident vun der Alem.

D'Coursë schwänze geet net, do sinn d'Medezinsstudenten, déi iwwer Video-Chat a Kontakt stinn, sech eens. Virop, well vill Matière ze léieren ass a praktesch Stagen um Programm stinn.

"Wann ech lo an dësem Moment misst zréck op Lëtzebuerg kommen, géif ech mäi Stage net validéiert kréien an dee Moment misst ech dat komplett Joer widderhuelen", esou de Frédéric Schwarz, deen zu Paräis op der Sorbonne am 3. Joer Medezin studéiert.

Dovunner ofgesinn, kéinten d'Medezinsstudenten net just vu Lëtzebuerg, mee och vun de Länner, wou si studéieren, requisitionéiert ginn. D'Lëtzebuerger Regierung wier sech der Problematik och bewosst. An enger Entrevue wär vu Säite vun der Santé a vum Héichschoulministère kloergestallt ginn, datt een de Lëtzebuerger Medezinsstudenten net géif verbidden, am Ausland ze schaffen, esou de Chris Speicher. Dat géif der Logik entspriechen, datt mir zu Lëtzebuerg Personal aus dem Ausland hätten an och net wéilten, datt dat vun hire jeeweilege Länner requisitionéiert géif. Also géif ee sech am Grand-Duché och net dogéint stellen, datt Lëtzebuerger Medezinsstudenten am Ausland schaffen.

Déi lescht Méint hätte gewisen, wéi ofhängeg Lëtzebuerg vum Gesondheetspersonal aus den Nopeschlänner ass. An datt ee vill méi Leit hei zu Lëtzebuerg misst auszebilden, esou d'Alem. E Bachelor fir d'Infirmièrë wär sënnvoll, d'Associatioun fuerdert awer och e komplette Basis-Medezinstudium vu 6 Joer op der Uni.lu.