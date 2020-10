Dës Nouvelle gouf am Mémorial publizéiert.

Nodeem d'Madamm Scholtus d'Adem huet misste verloossen, war si Premier Conseiller am Aarbechtsministère an do zoustänneg fir juristesch Froen.

Eng laang juristesch Kontrovers hat et ëm d'Versetze vun der Mariette Scholtus ewell 2012 ginn, d'Madamm Scholtus hat virum Verwaltungsgeriicht Recht géint d'Decisioun vum deemolege Minister Nicolas Schmit krut, datt si nees hire Posten als Adem-Cheffin sollt zeréckkréien. De Poste gouf nei ausgeschriwwen an d'Isabelle Schlesser ass hannen um Enn awer un der Spëtzt vun der Adem bliwwen.

De facto war d'Madamm Scholtus also versat an duerno nees zeréck op hire Posten komm, d'Verwaltungsgeriicht hat deemools der Regierung Formfeeler nogewisen.

De Minister Schmit hat d'Madamm Scholtus revoquéiert, wëll hien net d'accord war, wéi si d'geplangt Reformen bannent der Adem géif ëmsetzen. Tëscht béide Personnagen haten et déif Onstëmmegkeeten ginn, éier den LSAP-Minister 2009 den Aarbechtsministère iwwerholl hat, war d'Madamm Scholtus zanter 2002 ewell Cheffin vun der Adem.