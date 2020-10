An der Rue de Saeul zu Räichel ass e Freideg de Moie géint 9.40 Auer een Automobilist opgefall, dee Problemer hat, säi Gefier ze steieren.

De Chauffer hat Alkohol gedronk, de Permis war fort.

Bei engem Accident tëscht 2 Gefierer an der Avenue Monterey an der Stad, wou et bei liichtem Materialschued bliwwen ass, hat och ee Chauffer ze vill gedronk, och do war de Permis fort.