D'Gewerkschaft bedauert, datt d'Regierung et verpasst hätt, fir am Summerlach ze handelen.

Op alle Fall wier näischt gemaach ginn, fir d'Fleegepersonal ze stäerken a besser ze protegéieren, sou den zoustännegen OGBL-Sekretär Pitt Bach am RTL-Interview.

"Et hätt ee sech missen en Zenario iwwerleeën, fir wann am Wanter d'Zuelen an d'Luucht ginn. E Plang, deen ee kann aus dem Tirang zéien. Fir ze vermeiden, datt mer lo nees kuerzfristeg an ambulant op Situatioune reagéieren."

Als Reaktioun op déi sanitär Kris wier lo decidéiert ginn, datt d'Aarbechtszäiten op 12 Stonnen den Dag a 60 Stonnen ka gehéicht ginn. Et wier verpasst ginn op de Sozialdialog ze setzen, iwwer d'Aarbechtszäiten hätt kënnen am Kader vu Kollektivvertragsverhandlunge gereegelt misse ginn, inklusiv d'Indemnitéite fir d'Salariéen.

"Wou si majoréiert Iwwerstonnen? Wéi kann déi Méi-Aarbecht kompenséiert ginn? Et wier ganz wichteg dat ze definéieren. Am Moment steet dat awer am Raum an et gëtt ganz vill oppe Froen".

Leider wier et och verpasst ginn, Leit, déi Deelzäitaarbecht maachen dozou ze motivéieren, eng voll Tâche ze schaffen. Déi Persoune missten nämlech net ageschafft ginn, sou nach de Pitt Bach.