Wéinst der héijer Demande ginn op Allerhellegen am LNS (1, rue Louis Rech, L-3555 Diddeleng) vun 10 bis 17 Auer Corona-Tester duerchgefouert.

Dat krut RTL vum Gesondheetsministère matgedeelt. Enn der Woch mécht dës Teststatioun hir Diere ganz op. Wéi an der Annexe vun der aler Nationalbibliothéik um Kierchbierg an zu Jonglënster brauch een zu Diddeleng am LNS kee Rendez-vous, ma nëmme Leit mat Ordonnance kënne sech teste loossen.