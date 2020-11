D'Police huet en Zeienopruff lancéiert am Fall vun engem Iwwerfall an der Rue Large e Sonndeg den Owend.

Wéi am Bulletin vun der Police ze liesen ass, wier d'Affer vun 2 jonke Männer opdrénglech frëndlech begréisst ginn. Si hate fir en Handschlag ugesat, wat de Passant awer net wollt.

No e puer Versich ass et de Männer gelongen, him d'Auer vum Handgelenk ze rappen a sech a Richtung Fëschmaart aus dem Stëbs ze maachen. D'Affer gouf net blesséiert.

Wien eppes vun der Dot matkrut oder Informatiounen iwwert déi verdächteg Persounen huet, soll bei der Police iwwer Telefon (+352)244401000 oder Mail police.luxembourg@police.etat.lu mellen.

Täterbeschreiwung vun der Police



Die 2 Tatverdächtigen waren zirka 28-30 Jahre alt, um die 1,70m, Typ: Nordafrikaner.

1) von molliger Statur, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und dunklen Hose, trug weiße Kopfhörer mit Kabel

2) von dünner Statur, trug dunkle Kleidung.